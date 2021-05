Dortmund - Borussia Dortmund muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (20.30 Uhr im Liveticker) auf Sturmjuwel Erling Haaland verzichten. Der Norweger fehlt aufgrund muskulärer Probleme, teilte der BVB mit. Für Haaland rückt Thorgan Hazard in die Startelf.

Gegen Bayern-Bezwinger Kiel will der viermalige Cupgewinner zum zehnten Mal ins Pokalfinale einziehen. Das Endspiel am 13. Mai im Berliner Olympiastadion hatte am Freitag bereits RB Leipzig mit einem 2:1 nach Verlängerung bei Werder Bremen erreicht.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund und Holstein Kiel:

Dortmund: Hitz, Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro, Can, Bellingham, Reyna, Hazard, Sancho, Reus

Kiel: Dähne, Dehm, Wahl, Komenda, Lorenz, Hauptmann, Meffert, Reese, Lee, Bartels, Serra

Du willst die wichtigsten Fussball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.