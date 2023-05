Von Christian Stüwe

Nach dem dramatischen und durchaus glücklichen Sieg beim VfB Stuttgart am Mittwochabend steht Eintracht Frankfurt zum dritten Mal seit 2017 im Finale des DFB-Pokals. Die Eintracht gewann 2018 den Pokal, dazu kommt 2020 eine weitere Halbfinal-Teilnahme.

In der vergangenen Saison gewann die SGE die Europa League, 2019 mussten sich die Hessen erst im Halbfinale des gleichen Wettbewerbs Chelsea in einem dramatischen Elfmeterschießen geschlagen geben. Bei der ersten Champions-League-Teilnahme schafften es die Frankfurter in dieser Saison ins Achtelfinale.

Die Bilanz in den Pokal-Wettbewerben liest sich wie die einer echten Spitzenmannschaft. Nur die Leistungen in der Bundesliga passen nicht dazu.

Immer wieder brach die Eintracht in den letzten Jahren in der Rückrunde in der Liga ein, in der aktuellen Spielzeit besonders heftig. Seit dem 18. Februar ist die Mannschaft in der Bundesliga ohne Sieg, zuletzt wurde sogar schon über Trainer Oliver Glasner diskutiert.

Rettet Frankfurt wieder die Saison im DFB-Pokal-Finale?

Die aktuelle Situation erinnert stark an 2018, als nach dem Bekanntwerden des Wechsels von Niko Kovac zum FC Bayern München die Stimmung rund um die Eintracht auf dem Tiefpunkt war. Mit dem Pokalsieg retteten Kovac und die Mannschaft die Saison und legten den Grundstein für die Erfolge der letzten Jahre.

Die gleiche Chance haben nun Glasner und das aktuelle Team am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig. Für die Eintracht ist das Finale vermutlich die letzte Chance auf die Teilnahme an der Europa League, die die Frankfurter besser nutzen sollten. Denn eine Saison ohne internationale Spiele wären nach den letzten Jahren eine Enttäuschung.

Um den Schritt hin zu einer echten Spitzenmannschaft zu schaffen, müsste die Eintracht die Qualifikation für die Champions- oder Europa League regelmäßig über die Bundesliga schaffen.

Die launische Diva ist immer noch aktuell

Doch von dieser Kontinuität im Liga-Alltag sind die Frankfurter noch ein gutes Stück entfernt. Stattdessen bleiben sie eine Pokalmannschaft, die immer dann zur Höchstform aufläuft, wenn K.o.-Spiele anstehen.

Weder den Verantwortlichen, noch den Fans gefällt es, dass die Mannschaft immer wieder zwei Gesichter zeigt.

Aber spannend ist es allemal. Das alte Image von der launischen Diva scheint aktueller denn je.