Darmstadt (SID) - Nach dem Aus im DFB-Pokal hat Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke Schiedsrichter Robert Schröder (Hannover) kritisiert. "Wir hätten uns lieber eine richtige Entscheidung auf dem Platz erhofft als eine Entschuldigung. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter", sagte er nach dem 1:2 (0:1) beim Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Gladbachs Marcus Thuram beim Stand von 1:1 von Jannik Müller im Strafraum am Fuß getroffen worden. Schröder gab keinen Elfmeter, bat laut Farke nach der Partie in der Kabine der Gladbacher aber um Entschuldigung. Einen Video-Assistenten gibt es in der zweiten Pokalrunde noch nicht.

"Wir haben den verdienten Ausgleich erzielt, hatten das Momentum auf unserer Seite und hätten dann einen klaren Elfmeter bekommen können. Dann wäre das Spiel ganz bestimmt in unsere Richtung gekippt", sagte Farke. Auch Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht gab zu: "In der Szene ganz klar ein Elfmeter für Gladbach, da haben wir Glück gehabt."