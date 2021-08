Köln - Rekordsieger Bayern München reist zum Klassiker bei Borussia Mönchengladbach, Cupverteidiger Borussia Dortmund hat mit einem Heimspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt eine deutlich leichtere Aufgabe: Die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal hat den Favoriten extrem unterschiedliche Paarungen beschert.

Pokalfinalist und Vizemeister RB Leipzig muss beim Regionalligisten SV Babelsberg antreten.

Bundesliga-Duelle bestreiten der FSV Mainz 05 und Arminia Bielefeld, der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln sowie der VfL Bochum und der FC Augsburg.

Der zweimalige Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe zog am Sonntag in der ARD-Sportschau die Paarungen, Ziehungsleiterin war die 111-malige Nationalspielerin Celia Sasic. Die Spiele werden am 26. und 27. Oktober ausgetragen.

Alle Begegnungen im Überblick:

Preußen Münster - Hertha BSC

Waldhof Mannheim - Union Berlin

VfL Osnabrück - SC Freiburg

SV Babelsberg - RB Leipzig

1860 München - Schalke 04

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum - FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Dynamo Dresden - FC St. Pauli

TSG Hoffenheim - Holstein Kiel

Jahn Regensburg - Hansa Rostock

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart - 1. FC Köln

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt

Bayer Leverkusen - Karlsruher SC

Weitere Termine:

Achtelfinale: 18. und 19. Januar 2022, Viertelfinale: 1. und 2. März 2022, Halbfinale: 19. und 20. April 2022, Finale: 21. Mai 2022 in Berlin

