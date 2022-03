Köln (SID) - Kracher im Halbfinale: Meister Bayern München bekommt es im DFB-Pokal der Frauen mit Titelverteidiger VfL Wolfsburg zu tun. Dies ergab die Auslosung am Sonntag. Zudem trifft Bayer Leverkusen auf Turbine Potsdam, gespielt werden die Partien am 17. und 18. April. Das Finale steigt am 28. Mai in Köln.

"In München zu spielen, ist sicher eine der größten Herausforderungen, die möglich waren. Wir stellen uns nun dieser Aufgabe und werden alles reinwerfen, um unsere Erfolgsserie im DFB-Pokal auszubauen", sagte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot: "Wir haben mit dem aktuellen Team schon das erfolgreiche Liga-Spiel am Campus erlebt und werden alles daransetzen, mit einem weiteren Sieg in München ins DFB-Pokalfinale einzuziehen."

Wolfsburg hat den Pokal siebenmal in Serie gewonnen, in der Saison 2017/18 bezwang der VfL im Endspiel die Münchnerinnen.