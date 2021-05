Dortmund – Grenzenlose Freude wollte bei Borussia Dortmund nach dem Finaleinzug nicht aufkommen.

Die möglicherweise schwere Knieverletzung von Mateu Morey dämpfte nach dem 5:0 gegen Holstein Kiel die Stimmung. "Das überschattet den Sieg", sagte Marco Reus.

Die Gefühlslage von Emre Can war ähnlich: "Das ist extrem bitter für den Jungen. Er hatte schon einmal einen Kreuzbandriss. Die Gedanken sind bei ihm. Klar, wir fahren nach Berlin, das ist schön, aber die Freude hält sich in Grenzen."

Bis zu der 72. Minute, in der der eingewechselte Morey unglücklich auftrat und vor Schmerzen aufschrie, schien es noch ein Fußballfest für Borussia Dortmund zu werden.

41 Minuten, 5 Tore

Mit Tempo- und Kombinationsfußball spielte der BVB den Zweitligisten regelrecht schwindelig. Nur 41 Minuten waren notwendig, um den Ball fünf Mal im Tor von Kiel unterzubringen.

Der 18-jährige Giovanni Reyna erzielte die ersten beiden Tore. Der technisch starke Reus erhöhte auf 3:0. Thorgan Hazard und Jude Bellingham ließen die weiteren Treffer folgen. Auch Jadon Sancho zählte zu den auffälligsten Spielern und bereitete zwei Tore vor.

Der Schlüssel zum Sieg: Dortmund beging nicht den Fehler, Kiel zu unterschätzen.

"Wir haben Kiel auf jeden Fall ernst genommen", sagte Can. "Die haben Bayern München aus dem Pokal geschmissen. Wir wollten einfach von Anfang an in den Zweikämpfen aggressiv sein und den Kielern wehtun, wenn es sein muss. Das haben wir gemacht. Es war super, dass wir zur Halbzeit mit 5:0 vorne lagen."

Terzic über Leipzig: "Ein brutal schwerer Gegner"

Dortmund könnte nun zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal gewinnen. Zuletzt gelang dies dem BVB im Jahre 2017.

Auch für Trainer Edin Terzic dürfte es ein unvergessliches Erlebnis werden, zum Finale in das Olympiastadion zu fahren.

"Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Dies mit meiner Vita, mit meinem Verein und in meinem Alter zu erleben, ist nicht ganz so gewöhnlich", sagte er, um dann noch schnell hinzuzufügen: "Aber es geht hier nicht um mich, sondern um die Gruppe."

Wichtig sei, "dass wir jetzt das Maximale herausholen gegen einen brutal guten Gegner. Das ist eine der besten und konstantesten Mannschaften in Deutschland."

Nagelsmann möchte seine Arbeit mit dem Pokal krönen

Gemeint ist RB Leipzig, die sich am Freitagabend gegen Werder Bremen mit einem Last-Minute-Treffer zum 2:1 in der Verlängerung durchgesetzt haben.

Nun träumt Leipzig davon, mit dem DFB-Pokal den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Insbesondere Julian Nagelsmann würde seinen Abgang zum FC Bayern München gerne mit diesem Triumph veredeln.

"Das würde sehr viel bedeuten, um die Arbeit, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, zu krönen", sagt er. "Der ganze Klub hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Auch fußballerisch haben die Jungs eine gute Entwicklung genommen. Es gab viele emotionale Momente in den zwei Jahren. Wir haben viele Erfolge gefeiert."

Und weiter: "Das i-Tüpfelchen wäre natürlich ein Titel. Das wäre für den Klub, die Spieler und auch für mich eine ganz feine Sache."

Zwei Duelle innerhalb von 125 Stunden

Kurios: Dortmund und Leipzig treffen zwei Mal innerhalb von nur 125 Stunden aufeinander.

Kommende Woche Samstag steht das Duell in der Bundesliga bevor. Leipzig benötigt nur noch einen Punkt, um die Champions-League-Qualifikation perfekt zu machen.

Die auf Tabellenplatz 5 stehenden Dortmunder hingegen müssen siegen und im Saisonendspurt auf einen Ausrutscher vom VfL Wolfsburg oder von Eintracht Frankfurt hoffen.

Der Top-Stürmer Erling Haaland, der aufgrund muskulärer Probleme gegen Kiel fehlte, soll dann möglichst wieder zum Einsatz kommen. "Wir hoffen, dass er dann wieder fit ist. Das wäre natürlich sehr gut", sagt Terzic.

Am 13. Mai folgt dann das Pokalfinale in Berlin. Terzic gibt die Marschrichtung vor: "Nächstes Wochenende wollen wir nach dem Spiel drei Punkte haben. Und ein paar Tage später wollen wir einen Pokal haben. So einfach ist das."

Und doch so schwer.

