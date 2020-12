Leipzig (SID) - Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann wird nach längerer Verletzung wieder im Kader von Bundesligist RB Leipzig stehen. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Montag mitteilte, werde der Verteidiger am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) zum Aufgebot für das DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg gehören. Es sei aber "nicht zwingend geplant, dass er auch spielt", so der Coach. Klostermann war am Knie operiert worden und zuletzt im Oktober für Leipzig im Einsatz gewesen.