Wolfsburg (SID) - Trainer Niko Kovac (51) vom VfL Wolfsburg geht mit jeder Menge Respekt ins Achtelfinale des DFB-Pokals bei Union Berlin (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky). "Das ist der stärkste Gegner, den wir ziehen konnten. Ich glaube, es ist im Moment leichter in München zu spielen als in Berlin", sagte Kovac. Die Mannschaft von Urs Fischer, Tabellenzweiter in der Bundesliga, sei "sehr eingespielt, die Automatismen passen. Wir werden versuchen, eine Überraschung zu landen."

Dabei helfen kann wieder Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler "macht Fortschritte und war im Training am Montag auch dabei - er reist mit nach Berlin und ist wieder zu 100 Prozent einsatzfähig."

In der Bundesliga hatte Wolfsburg im September bei Union 0:2 verloren, war danach Vorletzter in der Tabelle - danach ging es aber bergauf. "Das war schon wichtig", sagte Kovac. Der Werksklub hatte nach zuvor sechs Bundesliga-Siegen in Serie zuletzt bei Werder Bremen mit 1:2 verloren.