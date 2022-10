In der 2. Runde des DFB-Pokal treffen RB Leipzig und der Hamburger SV aufeinander. So seht ihr das Pokalspiel am Dienstag live im TV, Livestream und Liveticker.

Für die Statistik-Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.

Wir zeigen Euch, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Live-Stream verfolgen könnt.