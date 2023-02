Mainz (SID) - Nur etwas mehr als eine Viertelstunde benötigte Joao Cancelo für das erste Ausrufezeichen im Trikot des FC Bayern. Auf der rechten Seite verschaffte sich der Star-Neuzugang der Münchner etwas Platz, blickte kurz nach oben und bereitete mit einer präzisen Flanke den Führungstreffer von Eric Maxim Choupo-Moting (17.) vor. Trainer, Mitspieler und Verantwortliche waren nach dem 4:0 (3:0) des Rekordmeisters im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 begeistert.

"Für das erste Spiel bei einer neuen Mannschaft war das gleich ein ziemlich guter Auftritt", sagte Thomas Müller mit einem Augenzwinkern. Cancelo habe "eine riesige Qualität, das konnte er heute schon zeigen", ergänzte Joshua Kimmich: "Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir noch sehr viel Spaß mit ihm haben werden." Auch Präsident Herbert Hainer lobte den Portugiesen: "Der wird uns echt guttun."

Trainer Julian Nagelsmann, der Cancelo nur einen Tag nach dessen Ankunft in München gleich in die Startelf berufen hatte, verteilte ebenfalls ein Sonderlob. "Die ersten zwei, drei Aktionen waren unglaublich kreativ. Er hat einfach eine sehr gute Ruhe am Ball, was wir gerade gegen tiefstehende Gegner brauchen", sagte Nagelsmann: "Er hat auch gut verteidigt und war extrem fleißig. Er hat viele tiefe Läufe gemacht, was uns zuletzt ein wenig gefehlt hat."

Cancelo, den die Bayern wenige Stunden vor Transferschluss von Manchester City ausgeliehen hatten, hob nach seinem Debüt dagegen die Leistung des Teams hervor. "Meine Teamkollegen haben versucht, mich so schnell wie möglich einzubinden. Ich bin sehr glücklich, zu diesem Sieg beigetragen zu haben", sagte der 28-Jährige. Es sei eine gute Flanke gewesen, "aber wie Choupo-Moting sie vollendet hat, war nochmal besser".