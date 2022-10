Augsburg (SID) - Augsburgs Trainer Enrico Maaßen hofft im Pokal-Derby gegen Bayern München auf einen erneuten "Festtag". Der FCA habe es zuletzt "zweimal geschafft, die Bayern zu Hause zu schlagen. Warum nicht auch ein drittes Mal?", sagte Maaßen vor dem Zweitrunden-Duell gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Die Bayern hatten erst vor einem Monat in der Liga 0:1 in Augsburg verloren. Deshalb, so Maaßen, seien beim Team von Julian Nagelsmann "die Antennen besonders gespitzt. Das hat ihnen schon weh getan."

Doch trotz des jüngsten FCA-Erfolgs: "Das ist die schwerstmögliche Aufgabe. Die Bayern sind die beste Mannschaft, die wir haben", betonte Maaßen. Aber: "In einem Spiel ist trotzdem wieder alles möglich. Dafür brauchen wir aber viel positive Energie, Leidenschaft und Überzeugung."

Allerdings muss der FCA wie schon beim 2:3 in Köln auf den angeschlagenen Stammkeeper Rafal Gikiewicz verzichten. Der Pole war gegen die Bayern der Matchwinner gewesen. Diese Rolle soll diesmal Ersatzkeeper Tomas Koubek einnehmen.

Zur Verfügung stehen Maaßen dagegen wieder die zuletzt gesperrten Jeffrey Gouweleeuw und Maximilian Bauer sowie Arne Maier. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Abwehrspieler Frederik Winther.

Im DFB-Pokal standen sich der FCA und die Bayern bisher sechs Mal gegenüber. Den einzigen Sieg der Schwaben gab es im August 1943.