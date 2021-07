Osnabrück (SID) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück kann im Pokalspiel gegen Zweitligist Werder Bremen am 7. August (15.30 Uhr/Sky) 4800 Zuschauer im Stadion an der Bremer Brücke begrüßen. Die Stadt Osnabrück hat ein entsprechendes Konzept in Abstimmung mit dem VfL genehmigt. Das Hygienekonzept sei nach Angaben der Stadt so tragfähig, dass es auch bei einer Inzidenz über 35 angewendet werden kann, teilte der Klub mit.