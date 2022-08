München - Im Vorfeld der DFB-Pokal-Begegnung zwischen Teutonia Ottensen und RB Leipzig hat der Viertligist unter anderem beim FC St. Pauli angefragt, ob man die Partie am dortigen Millerntor austragen dürfe, da das eigene Stadion nicht den Vorschriften entspricht.

Doch St. Pauli lehnte diese Anfrage ab. Als Begründung führten die Hamburger die Ablehnung gegenüber RB Leipzig an. "So ist es zutreffend, dass wir das Millerntor nicht als Bühne für das Spiel zwischen Teutonia und Leipzig zur Verfügung stellen wollen, denn das Millerntor steht als ein Symbol für einen 'anderen Fußball' – und ist somit denkbar ungeeignet für diese Partie", hieß es in der Stellungnahme des FC St. Pauli, die Ottensens Präsident Liborio Mazzagatti nach wie vor sauer aufstößt.

Mazzagatti: "Kein Verständnis für Begründung von St. Pauli"

"Ich habe überhaupt kein Verständnis für die Begründung vom FC St. Pauli", sagte Mazzagatti im "ZDF", "Ideologie als Begründung vorzuschieben, ist eines Profi-Vereins nicht würdig. Man kann das verstehen, aber hier spricht ein kleiner Verein, der Nachbar vom FC St. Pauli. Das ist das größte Spiel unserer Vereinsgeschichte und das wollten wir gerne in Hamburg austragen und das wurde uns nicht ermöglicht. Da sind wir enttäuscht".

Statt etwa am Millerntor zu spielen, wurde nun das Heimrecht getauscht und die Partie findet in Leipzig statt. Die Sachsen zeigten sich jedoch großzügig, überlassen Teutonia Ottensen sämtliche Einnahmen der Begegnung, die so an den Viertligisten gehen.

