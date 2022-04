Freiburg - Das Gerede über ungelegte Eier verweigerte Christian Streich sogar an Ostern. "Darüber möchte ich nicht sprechen", antwortete der Trainer des SC Freiburg auf die Frage nach der Bedeutung einer Finalteilnahme: "Es ist nicht gut, wenn man schon über Dinge spricht, die noch nicht vollbracht sind."

Vollbringen könnte Streich mit seinem Team aber tatsächlich Historisches. Bei einem Sieg im Halbfinale am Dienstag (20.45 Uhr/im Liveticker auf ran.de) beim Zweitligisten Hamburger SV würden die Breisgauer zum ersten Mal ins Endspiel des DFB-Pokals einziehen. Streich würde damit sein Lebenswerk beim SC krönen - hören möchte der dienstälteste Coach der Fußball-Bundesliga davon aber (noch) nichts.

"Ich bin nicht fürs Träumen da", äußert der 56-Jährige: "Sondern ich habe mit meinen Kollegen eine Aufgabe, damit vielleicht ein Traum in Erfüllung geht." Dieser Arbeit ging Streich über Ostern akribisch nach. Direkt nach dem überzeugenden 3:0 (2:0) in der Liga gegen den VfL Bochum startete der Trainer seine Vorbereitung.

Dabei ging es Streich vor allem darum, seine Schützlinge einzunorden. Denn obwohl der SC eine überragende Saison spielt und sich die erste Teilnahme an der Champions League in Reichweite befindet, will er jeden Anflug von Überheblichkeit im Keim ersticken.

"Mit Demut nach Hamburg fahren"

"Es geht darum, dass wir mit Demut nach Hamburg fahren. Das wird ein total umkämpftes Spiel bis zur letzten Minute", sagte Streich: "Es soll keiner auf die Idee kommen, dass wir in Hamburg klar überlegen sein werden, nur weil wir mal ein Spiel 3:0 gewonnen haben."

Es bestehen allerdings kaum Zweifel daran, dass die Botschaft des Trainers bei seinen folgsamen Spielern ankommt. Schließlich lenkt Streich, der mit den Freiburger A-Junioren bereits dreimal den Pokal gewonnen hat, mittlerweile seit über einem Jahrzehnt erfolgreich sein Projekt im Breisgau.

In der Zwischenzeit zog Streich bei der Anzahl der Siege sogar an der Freiburger Trainerikone Volker Finke vorbei. Diese Entwicklung war nicht absehbar, als Streich am 29. Dezember 2011 zum Chef befördert wurde. Doch in der Folge prägte der mit Profi-Erfahrung und Lehramtsstudium ausgestattete Metzgersohn, der seit 1995 beim SC als Trainer unter Vertrag, fraglos eine Ära.

Allerdings muss Streich den Gewinn der deutschen Meisterschaft mit den A-Junioren im Jahr 2008 noch immer als seinen größten Erfolg angeben. Was auch daran liegt, dass der SC bei seinem bisher einzigen Auftritt in einem Pokal-Halbfinale vor neun Jahren am VfB Stuttgart scheiterte (1:2).

Doch in diesem Jahr soll alles anders werden. Die Mannschaft brennt darauf, die Ziele in der Liga wie im Pokal zu erreichen. "Die Fans und auch wir träumen davon", sagte Kapitän Christian Günter mit Blick auf die mögliche Reise zum Endspiel am 21. Mai in Berlin: "Wir werden unser Herz auf dem Platz lassen, um irgendwie den Schritt ins Finale machen zu können."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.