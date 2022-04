München - Nach dem knappen 1:0-Erfolg bei Bayer 04 Leverkusen wirkte Domenico Tedesco weniger erleichtert sondern vielmehr bestätigt.

Bestätigt darin, dass er im Moment wohl die beste Fußballmannschaft in Deutschland trainiert - und dies seinem Team auch vorlebt. Denn der Sieg gegen den Tabellennachbarn war keinesfalls spektakulär oder groß verdient, sondern vielmehr einer der Marke Arbeitssieg.

Ein dreckiger Sieg, den in dieser Saisonphase in Deutschland eigentlich sonst nur der FC Bayern einfährt. Und auch wenn die Münchner mit großem Vorsprung die zehnte Meisterschaft in Folge eintüten, ist RB im Moment das Team der Stunde in Deutschland. 14 ungeschlagene Spiele in Serie sprechen hier eine eindeutige Sprache.

RB Leipzig: Rückrundenserie und Halbfinal-Double

Als Tedesco die Leipziger im Dezember 2021 übernahm, haben wohl nur wenige vorausgesagt, dass es der ehemalige Schalke-Trainer ist, der im Frühjahr mit seinem Team in zwei Halbfinals steht und nicht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Doch auch in der Liga haben die Bullen dem deutschen Rekordmeister den Rang abgelaufen - zumindest in der Rückrunden-Tabelle. Mit 32 Punkten aus 13 Spielen nach dem Jahreswechsel führt RB vor den Münchnern in dieser Kategorie. Nicht auszudenken, wie spannend der Meisterkampf verlaufen wäre, wenn sich Leipzig die Schwächephase unter Ex-Coach Jesse Marsch nicht erlaubt hätte.

Anders als der US-Amerikaner holt Tedesco das Maximum aus dem Kader heraus - und das in beeindruckender Art und Weise.

RB Leipzig: Tiefe im Kader entscheidend

Weil die Leipziger als letztes deutsche Team auf drei Hochzeiten tanzen, schont Tedesco hin und wieder seine absolute Top-Elf. Hier macht sich die unfassbare Kadertiefe der Bullen bemerkbar, die in den vergangenen Jahren stetig aufgebaut wurde.

Gegen Leverkusen ließ er beispielweise Topstar Christopher Nkunku zunächst auf der Bank, brachte ihn dann zum Seitenwechsel. Mit Ansage bereitete der französische Nationalspieler schließlich den entscheidenden Treffer von Dominik Szoboszlai vor, der ursprünglich für Nkunku ins Team kam - ein weiterer herausragender Schachzug von Tedesco.

"Wir spielen diese Karten sehr, sehr gut aus", erklärte sich Tedesco auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Die Einwechslungen tun uns immer gut. Dieser Spirit ist sehr wichtig." Während andere Teams - wohl auch der FC Bayern - von einem so ausgeglichenen Kader nur träumen können, sieht der Leipzig-Trainer nicht nur Vorteile.

"Breite Kader sind schön. Aber sie können ganz sicher davon ausgehen, dass das auch ganz, ganz viel Arbeit für einen Staff bedeutet. Es hat schon auch Nachteile", erklärte er weiter. In den nächsten Spielen werden die Moderationskünste Tedescos wieder gefragt sein.

RB Leipzig: Unterschiedsspieler in Topform

Ein hervorragendes Händchen bewies Tedesco zuletzt auch beim Einsatz seiner Topspieler.

Mit 17 Toren und 13 Assists alleine in der Bundesliga haben die Bullen mit Nkunku einen der derzeit besten Offensivspieler Europas in den Reihen. Durch sein kluges Kadermanagement gelingt es Tedesco, den jungen Franzosen nicht zu verheizen und gönnt ihm immer wieder notwendige Pausen wie in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen.

Doch auch andere Säulen im Kader wie Linksverteidiger Marcel Halstenberg oder Mittelfeld-Ass Konrad Laimer finden im Saisonendspurt zu ihrer absoluten Topform. Im Europa-League-Viertelfinale gegen Bergamo bereitete Laimer den wichtigen Führungstreffer spektakulär vor.

Auch er kam gegen Leverkusen nur vor der Bank, zusammen mit weiteren Stammspielern wie Dani Olmo, Angelino und Benjamin Henrichs - nur wenig Teams in Europa glänzen mit ähnlich namhaften Einwechslungen.

RB Leipzig: Historische Saison möglich

Sollten sich die Leipziger in der Liga am Ende direkt für die Königsklasse qualifizieren und das Double aus DFB-Pokal und Europa League tatsächlich gewinnen, winkt ihnen eine der erfolgreichsten Spielzeiten einer deutschen Mannschaft in der Geschichte.

"Diese Mannschaft hat nicht nur einen Lauf, sondern steht wirklich gut auf dem Platz", musste sich auch Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane nach der Partie eingestehen. Egal ob nur Lauf oder nicht - in den Halbfinals gegen Union Berlin im DFB-Pokal und gegen die Glasgow Rangers in der Europa League werden die Leipziger alles daran setzen, die erfolgreiche Spielzeit zu veredeln.

Mit dem ersten großen Titel der Vereinsgeschichte würden die Leipziger ohnehin eine historische Saison abliefern - auch dank Domenico Tedesco, der aus einem guten Kader im Dezember die derzeit beste deutsche Mannschaft geformt hat.

