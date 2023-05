Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals in der Saison 2022/23 kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen dem SC Freiburg und Titelverteidiger RB Leipzig.

Am 21. Mai 2022 setzten sich die Sachsen in Berlin mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen die Freiburger durch und sicherten sich damit den ersten DFB-Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

In der laufenden Saison kommt es nun eben im Europa-Park Stadion von Freiburg schon im Halbfinale zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Vorjahres-Finalisten, die zudem auch in der Bundesliga in direkter Konkurrenz um die Champions-League-Qualifikation stehen. In der Hinrunde feierten die Leipziger dabei am 14. Spieltag einen 3:1-Heimsieg.

Die Generalprobe vor dem DFB-Pokal-Halbfinale verlief zuletzt sowohl für Freiburg als auch Leipzig erfolgreich. Die Breisgauer setzten sich in Köln mit 1:0 durch, Leipzig gewann mit demselben Ergebnis zuhause gegen 1899 Hoffenheim. An Selbstvertrauen sollte es also beiden Kontrahenten vom Dienstagabend definitiv nicht mangeln.

SC Freiburg - RB Leipzig heute live: DFB-Pokal-Halbfinale in der Übersicht