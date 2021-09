Frankfurt am Main (SID) - Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen wird am 3. Oktober (18.30 Uhr/Sky) ausgelost. Als Losfee nach den Kugeln greift Ex-Nationalspielerin Julia Simic, die mittlerweile als Co-Trainerin der U17-Junorinnen arbeitet. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.

Das Achtelfinale wird am 30. und 31. Oktober gespielt. Die 2. Runde steht ab Samstag auf dem Programm, Sky überträgt die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg am Montag (18.30 Uhr).