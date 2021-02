München - Im Achtelfinale des DFB-Pokals bekommt es der VfB Stuttgart mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Anpfiff ist heute, 3. Februar, um 20:45 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Für die Stuttgarter stehen wichtige Wochen an. Zuletzt gab es für den Aufsteiger im Duell mit dem Vorletzten Mainz einen 2:0-Sieg, wodurch sich die Schwaben noch weiter von den direkten Abstiegsplätzen absetzen konnten und nun kommt es nach dem ersten Bundesliga-Heimerfolg der Saison 2020/21 im Pokal-Achtelfinale eben zum Bundesliga-Duell gegen die Gladbacher.

Und die Fohlen sind aktuell in richtig guter Verfassung, sind immerhin seit sechs Bundesliga-Spielen in Serie ungeschlagen (vier Siege, zwei Unentschieden). Durch den DFB-Pokal spazierte die Rose-Elf in den bisherigen Runden sogar. Mit 8:0 wurde Oberneuland abgefertigt, anschließend Elversberg mit 5:0. Deutlich knapper lief es für den VfB im laufenden DFB-Pokal. In Rostock und im Derby zuhause gegen Freiburg gewannen die Stuttgarter jeweils mit 1:0.

Erst Mitte Januar trafen übrigens VfB und Gladbach in der Bundesliga aufeinander. Dabei konnten die Gastgeber zwei Mal einen Rückstand aufholen. Den 2:2-Ausgleich erzielte Silas Wamangituka sogar erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach live im TV

Das Spiel zwischen Stuttgart und Gladbach gibt es live im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt ab 20:15 Uhr live. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Parallel gibt es das Pokal-Spiel auch live beim Pay-TV-Sender Sky. Dort ist sowohl das Einzelspiel als auch eine Konferenz-Übertragung aller Pokal-Spiele zu finden.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach im Livestream

Einen kostenlosen Internet-Livestream stellt die ARD zur Verfügung. Auch auf der Website der Sportschau ist der Livestream zu finden. Zudem zeigt Sky in der kostenpflichtigen Sky-Go-App das Spiel zwischen Stuttgart und Gladbach sowohl im Einzelspiel als auch in Ausschnitten in der Konferenz-Übertragung.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Wenn in Stuttgart der Ball rollt, sind wir mit unserem Liveticker natürlich dabei. Die Aufstellungen, alle Statistiken, Tore und wichtigen Szenen sind dann in Echtzeit abrufbar.

