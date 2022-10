Bremen - Trainer Ole Werner hat Stürmer Marvin Ducksch aus dem Aufgebot des Bundesligisten Werder Bremen für das Zweitrunden-Pokalspiel beim SC Paderborn am Mittwoch gestrichen. Die Suspendierung habe disziplinarische Gründe, teilte der Verein am Dienstag mit.

Ducksch (28) habe am Sonntag "den größten Teil der verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen" verpasst und nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teilgenommen. "Wir können als Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten. Mit der Nichtnominierung ist das Thema für uns erledigt, Marvin wird sich dann ab Donnerstag mit der Mannschaft auf die Partie in Freiburg vorbereiten", sagte Werner.

ℹ️ Ohne Marvin #Ducksch wird #Werder die Zweitrundenpartie im @DFB_Pokal beim @SCPaderborn07 bestreiten. Cheftrainer Ole #Werner strich den Offensivmann aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader für die Partie.https://t.co/02UvO7PYYW — SV Werder Bremen (@werderbremen) October 18, 2022

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.