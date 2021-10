München - Für den FC Bayern München ist im zweiten Jahr in Folge bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals Endstation.

Der amtierende Meister ließ sich in diesem Jahr sogar mit 0:5 (0:3) von Borussia Mönchengladbach demütigen. ran zeigt die Stimmen zum peinlichen Münchner Pokal-Aus (Stimmen von ARD und Sky).

Dino Toppmöller (Cheftrainer FC Bayern München in Vertretung von Julian Nagelsmann): "Wir wussten das ein emotionales Spiel auf uns wartet, dass Gladbach uns hoch pressen wollte. Wir spielen dann in der ersten Minute genau den Ball, den sie wollten und schießen dadurch das 1:0. Das zweite Tor haben sie sensationell gut rausgespielt. Hier nach 20 Minuten 0:3 zurückzuliegen ist schon ein absolutes Brett. Wir haben dann nochmals versucht nach vorne zu spielen, aber am Ende des Tages war es für uns heute ein gebrauchter Tag. Es tut mir leid, dass wir unsere Fans heute enttäuscht haben."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Über das ganze Spiel haben wir nicht den Punkt gefunden, wo der FC-Bayern-Wut-Motor dann angeht. Wir sind von uns auch anderes gewohnt und enttäuscht über unsere eigene Leistung. Wir können uns bei unseren Fans nur entschuldigen und Gladbach gratulieren zu einem Super-Spiel. Normalerweise wollen wir aber die sein, die bestimmen, ob ein Gegner gegen uns gut spielt oder nicht. Ich glaube, wenn wir Manu (Neuer, Anm.d.Red.) mal rausnehmen, den wir schön im Stich gelassen haben, dann war das von allen Beteiligten eine katastrophale Leistung. So ein kollektives Versagen von einer Bayern-Mannschaft bei so einem wichtigen Spiel habe ich selber noch nie erlebt. Und deswegen ist das in diesem Moment schwierig zu fassen, wenn ich ehrlich bin."

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach): "Es war ein magischer Abend, den man nicht so schnell vergessen wird. Wir haben ein extrem gutes Spiel gemacht. Wir haben einen Lauf bekommen, bei dem dann einfach alles funktioniert. Dazu haben wir sehr stabil verteidigt."

Bastian Schweinsteiger (TV-Experte ARD und Ex-Bayern-Profi): "So darfst du nicht auftreten, das darf nicht passieren. Es war ein rabenschwarzer Tag. Man hat sich den Schneid abkaufen lassen von der ersten Sekunde. Das zweite Mal in der 2. Runde auszuscheiden, tut dem FC Bayern weh - aber vielleicht mehr noch die Art und Weise."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern München): "Wir sind absolut schockiert. Wir waren nicht da. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf, gewonnen, haben nicht umgeschaltet. Es war ein kollektiver Blackout. Unerklärlich. Es war klar, dass Gladbach pressen würde. Ich kann es nicht erklären. Natürlichen wollen wir, dass der Trainer da ist. Es hat aber wenig mit Dino zu tun, dass wir die Zweikämpfe verloren haben. Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte."

Hasan Salihamidzic über Dayot Upamecano: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir werden Upa aufbauen. Er hat sensationell in letzter Zeit gespielt. So kurz nach dem Spiel kann ich das nicht erklären. Das sollte uns nicht passieren."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): "Es war eine unfassbare Atmosphäre. Wir sind super ins Spiel gekommen, das dritte Tor haben wir schon nach 20 Minuten geschossen. Natürlich muss man sich das erarbeiten. Das 4:0 war fast schon die Entscheidung."

Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach): "Es ist schwierig, gegen Bayern zu spielen. Wir wussten, wir müssen unsere Chancen ausnutzen. In dieser Konsequenz haben wir bislang kein Spiel begonnen. Wenn wir einen kühlen Kopf bewahren, sind wir gefährlich. Es ist vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Wir haben eine Riesen-Qualität, das müssen wir bestätigen. Die Ansprache in der Kabine war heute kürzer, der Trainer war vielleicht auch etwas nervös vor diesem großen Spiel. Wir haben uns heute belohnt."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.