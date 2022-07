München - Unschöne Szenen spielten sich am Samstag nach der 1. DFB-Pokalrunde in Jena ab. Beim Verlassen des Ernst-Habbe-Sportfelds soll es zwischen VfL-Profis und Jena-Anhängern zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Wie die "Bild" berichtet, kam es zwischen den Wolfsburg Profis Jakub Kaminski, Kevin Paredes und Pavao Pervan und einigen Anhängern von Carl-Zeiss Jena zu Handgemengen und wilden Diskussionen als sich diese auf dem Weg zum Mannschaftsbus befanden.

Laut Berichten der "WAZ" waren die betroffenen VfL-Profis von den aufgebrachten Anhängern zuvor gestoßen, beleidigt und bespuckt worden. Zudem seien Bartol Franjic und Bartosz Bialek in die Handgreiflichkeiten verwickelt gewesen. Pervan sei nach "WAZ"-Infos sogar von einem Fan geschlagen worden, als sich dieser zur Wehr setzte.

Nach den Ausschreitungen sollen die betroffenen VfL-Profis in den VIP-Bereich des Stadions geflüchtet sein. Da weder Ordner noch die Polizei in der Nähe waren, um zu deeskalieren, begleiteten - den Berichten zufolge - einige Jena-Mitarbeiter die betroffenen Spieler in die Katakomben des Stadions.

Kovac überrascht - Jena kündigt Untersuchung an

Auf der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich VfL-Trainer Niko Kovac überrascht von den Vorkommnissen: "Ich höre das zum ersten Mal, kann dazu nichts sagen, weil ich es persönlich nicht gesehen habe. Wenn es so gewesen wäre, dann ist das natürlich nicht das, was wir als Fußballfreunde, Fußballfans oder Fußballfanatiker sehen möchten. Und diejenigen, die das zu verantworten haben, werden sicherlich dementsprechend sanktioniert werden."

Diese Sanktionen könnten bald folgen. Ein Sprecher von Carl-Zeiss soll laut "Bild"-Informationen noch am Samstag angekündigt haben, den Zwischenfällen nachgehen zu wollen.

Bereits im vergangenen Jahr fielen einige Jena-Fans in der ersten Pokalrunde negativ auf. Gegen den 1. FC Köln stürmten etwa 20 Chaoten den Innenraum und bauten sich vor der Gästekurve auf. Ordner griffen damals beherzt ein und verhinderten einen Sturm des Kölner Blocks.

