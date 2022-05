München - Knapp 20 Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel für den 1. FC Kaiserslautern könnte Miroslav Klose, mittlerweile Trainer, zu den "Roten Teufeln" zurückkehren. Zumindest wenn es nach der Gruppe "Saar-Pfalz-Invest", der 33 Prozent der Anteile am FCK gehören, geht.

Einem Bericht des "Express" zufolge, soll der Geldgeber großes Interesse an Klose als Cheftrainer haben. Der ehemalige Nationalstürmer war zuletzt beim FC Bayern München als Co-Trainer von Hansi Flick tätig.

Vor einigen Monaten sagte er im "kicker"-Interview, dass er im nächsten Schritt gerne Cheftrainer werden will.

1. FC Kaiserslautern kämpft um Aufstieg

Kaiserslautern verpasste durch eine 2:0-Pleite bei Viktoria Köln den Direktaufstieg in die 2. Bundesliga und muss in der Relegation gegen Dynamo Dresden ran (am 19. Mai ab 19:30 Uhr LIVE in SAT.1 und auf ran.de).

Auch im Falle eines Aufstieges soll der aktuelle Trainer, Marco Antwerpen, nicht sicher im Chefsessel sitzen. Denn der Mannschaft ging im Aufstiegs-Endspurt die Luft aus und sie verspielten den Direktaufstieg mit drei Niederlagen aus den letzten drei Partien.

"Volle Hütte und so viele Fans, die wir heute leider enttäuscht haben. Das hat gesessen, das war eine Enttäuschung, vor allem die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind", kritisierte Lauterns Sportdirektor Thomas Hengen die Mannschaft nach der Pleite in Köln beim "SWR".

