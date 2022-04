Magdeburg - Nach drei Jahren Abstinenz hat der 1. FC Magdeburg die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Am 35. Spieltag setzte sich der Drittliga-Spitzenreiter mit 3:0 (2:0) gegen den FSV Zwickau durch und sicherte sich vorzeitig die Drittliga-Meisterschaft. Mit 72 Punkten ist der FCM nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Jason Ceka (23.), Davy Frick (40., Eigentor) und Kai Brünker (88.) brachten mit ihren Treffern den Aufstieg unter Dach und Fach. Angetrieben von 26.340 Fans in der ausverkauften MDCC-Arena waren die Gastgeber von Beginn an im Vorwärtsgang und erarbeiteten sich viele Torchancen. Dem FCM war anzusehen, dass sie die Aufstiegschance unbedingt nutzen wollten. Seit dem zwölften Spieltag führen die Magdeburger das Klassement der 3. Liga an.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.