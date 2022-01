Braunschweig (SID) - Eintracht Braunschweig ist in der 3. Fußball-Liga in die Aufstiegszone zurückgekehrt. Durch das enttäuschende 1:1 (0:1) gegen Abstiegskandidat SC Verl blieb der Ex-Meister zwar zum dritten Mal in den vergangenen vier Ligaspielen ohne Sieg, konnte aber den punktgleichen Rivalen 1. FC Saarbrücken aufgrund der besseren Tordifferenz wieder vom Relegationsrang verdrängen. Verl verließ nach zuvor zwei Niederlagen in Folge die Abstiegsplätze.

Braunschweigs Rückstand auf den zweitplatzierten 1. FC Kaiserslautern auf dem ersten Aufstiegsrang beträgt zwei Punkte. Weitere zwölf Punkte voraus strebt Tabellenführer 1. FC Magdeburg der zweiten Liga bereits mit großen Schritten entgegen.

Frederik Lach (6.) hatte die Gäste früh überraschend in Führung gebracht. Den Ausgleich der Gastgeber markierte Bryan Henning 14 Minuten nach Wiederbeginn.