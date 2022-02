Köln (SID) - Der TSV Havelse hat einen wichtigen Sieg im Rennen um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga verpasst. Am Freitag kamen die Niedersachsen nur zu einem 0:0 bei Viktoria Köln, mit 21 Punkten bleiben sie als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr. Köln, das sich mit einem Sieg weiter nach oben hätte arbeiten können, ist mit nun 34 Zählern weiterhin Zwölfter.