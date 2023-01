Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Sachen 3. Liga ein positives Abschlussfazit der Saison 2021/22 gezogen. "Die Geschichte der 3. Liga ist eine erfolgreiche und sie wird noch erfolgreicher", sagte Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga: "Corona scheint zum Glück einigermaßen überwunden - sowohl in Sachen Zuschauerzahlen als auch in Sachen finanzielle Bilanzen."

Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Saisonreport hervorgeht, sind die Erträge in der Spielzeit 2021/22 erstmals seit Jahren wieder leicht zurückgegangen. Dies liege im Vergleich zur Vorsaison aber vor allem an den ausgelaufenen Corona-Hilfsmaßnahmen. "Deshalb sehe ich die Entwicklung weniger mit Sorge", erklärte Manuel Hartmann als Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG.

Gleichzeitig gingen die Personalkosten allerdings erstmals seit der Saison 2016/17 wieder leicht nach unten. Gegenüber der Vorsaison sank der Gesamtwert um eine halbe Million auf 4,5 Millionen Euro. Dennoch wiesen nur vier Klubs und damit zwei weniger als im Vorjahr einen Jahresüberschuss aus, gleich 14 hatten einen Fehlbetrag. Dafür war das durchschnittliche Eigenkapital der Klub im dritten Jahr in Folge positiv.

Als Lehre aus der Insolvenz von Türkgücü München werden für die Zeit ab der Saison 2023/24 einige Maßnahmen verschärft. Unter anderem gibt es strengere Sanktionen bei gravierenden Überschreitungen der Personalaufwendungen, eine feste Integration des Financial Fairplay ins Zulassungsverfahren oder eine Verschärfung der Eigenkapitalauflage.

Ab der kommenden Spielzeit soll es zudem auch in der 3. Liga einen vierten Offiziellen geben. Bezüglich der Einführung des Video Assistant Referees (VAR) sehe man derzeit "keinen akuten Handlungsbedarf", betonte Hartmann.