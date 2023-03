Ingolstadt (SID) - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat seine Ambitionen auf die direkte Rückkehr ins Unterhaus durch die Eroberung eines Aufstiegsplatzes unterstrichen. Die Sachsen gewannen das Absteigerduell beim FC Ingolstadt 3:2 (2:1) und verdrängten durch ihren achten Sieg in den vergangenen zwölf Spielen ohne Niederlage den SV Wehen Wiesbaden vom dritten Rang, der momentan hinter Spitzenreiter SV Elversberg und der nicht aufstiegsberechtigten Reserve von Bundesligist SC Freiburg zum Sprung in die zweite Liga reicht.

Im Gegensatz zu Dynamo musste Ingolstadt zwei Tage nach dem vorzeitigen Abschied des bisherigen Sportdirektors Malte Metzelder seine Hoffnungen auf den Wiederaufstieg begraben. Nach nur zwei Punkten aus inzwischen sechs Spielen ohne Sieg rangiert das Team von Dresdens Ex-Coach Guerino Capretti zehn Runden vor Saisonschluss 15 Zähler hinter Wiesbaden, das den Relegationsplatz belegt.

Dresden bewies in der wegweisenden Begegnung bei seinem achten Auswärtssieg nach dem frühen Rückstand durch Denis Linsmayer (5.) Charakter. Schon bis zur Pause stellten Paul Will (10.) und Ahmet Arslan (40.) die Weichen zum vierten Sieg in Folge. Nach dem Seitenwechsel bedeutete das dritte Gästetor durch Jakob Lemmer (58.) die Entscheidung zugunsten der Mannschaft von SGD-Trainer Markus Anfang. Die Platzherren konnten trotz des schnellen Anschlusstreffers durch Donald Nduka (61.) in Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Valmir Sulejmani (82.) die siebte Heimniederlage nicht mehr verhindern.