Köln (SID) - Die SV Elversberg hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga weiter gefestigt. Gegen den VfL Osnabrück gewann der Aufsteiger mit 4:1 (2:0) durch Treffer von Jannik Rochelt (2./68.), Luca Schnellbacher (40.) und Israel Suero Fernandez (90.+3), für die Gäste traf Erik Engelhardt (63.) zwischenzeitlich zum Anschluss. Osnabrücks Sven Köhler (80.) sah außerdem die Gelb-Rote Karte.

1860 München gewann das Verfolgerduell gegen Wehen Wiesbaden mit 3:1 (0:0). Yannick Deichmann (54.) brachte die Münchner in Führung, Meris Skenderovic (79.) und Tim Rieder (80.) legten nach, der späte Anschlusstreffer gelang 3:1 Suheyel Najar (90.+2). Die Löwen liegen mit 29 Punkten weiterhin vier Zähler hinter Elversberg auf Platz zwei und vergrößern den Abstand zu Wiesbaden auf fünf Zähler.

Der 1. FC Saarbrücken feierte nach der Entlassung von Trainer Uwe Koschinat durch ein 2:1 (1:0) in Dresden den zweiten Sieg in Folge und rückte auf Platz sechs vor. Julian Günther-Schmidt (34.) brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Auf der Gegenseite glich Ahmet Arslan nach einem Handspiel ebenfalls vom Punkt aus (51.), bevor Justin Steinkötter (63.) Saarbrücken zum Sieg schoss.

Aufsteiger Rot-Weiss Essen konnte sich durch ein 2:1 (2:1)-Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim weiter von den Abstiegsplätzen distanzieren. Ein schneller Doppelpack von Ron Berlinski (5./12.) stellte die Weichen für den Erfolg, den Anschlusstreffer erzielte Dominik Martinovic (32.). Mannheims Marcel Seegert (90.+4) flog mit Gelb-Rot vom Platz. Essen steht damit jetzt auf Rang neun.

Auch der MSV Duisburg und Borussia Dortmund II punkteten im Abstiegskampf. Die Zebras spielten gegen Viktoria Köln 1:1 (0:1). Den Rückstand durch Jamil Siebert (30.) glich Aziz Bouhaddouz (61.) für Duisburg aus. Die BVB-Reserve gewann beim SV Meppen mit 2:0 (0:0), die Führung erzielte Timo Bornemann (55.), Moritz Broschinski (90.+1) entschied das Spiel.