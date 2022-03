Saarbrücken (SID) - Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga seine Aufstiegsambitionen gewahrt. Gegen den SV Meppen gelang am Sonntag ein 1:0 (0:0) und der zweite Sieg in Folge.

Der Rückstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern beträgt nach dem 29. Spieltag vier Punkte. Dominik Ernst (48.) erzielte das Tor des Tages für die Saarländer.