Halle (SID) - Der Hallesche FC und Aufsteiger 1. FC Saarbrücken treten in der 3. Fußball-Liga auf der Stelle. Die Klubs trennten sich am Montag 1:1 (0:1) und belegen mit jeweils 31 Punkten die Tabellenplätze zehn bzw. neun. Julian Günther-Schmidt (44.) brachte Saarbrücken in Führung, Jonas Nietfeld (73.) gelang der Ausgleich.