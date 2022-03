Köln (SID) - Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg sendet ein Zeichen der Solidarität an die von Russland überfallene Ukraine. Wie der Traditionsklub mitteilte, läuft die Mannschaft im Ligaspiel gegen den Halleschen FC am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport und MDR) in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb auf.

"Fußball überwindet Grenzen, aber er grenzt nicht aus. Wer Gewalt ausübt, wer Menschen und Menschenrechte verletzt, verlässt diese Gemeinschaft", teilte der FCM mit: "Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass Krieg Leid bedeutet, Hass und Elend. Und dass es keinen Krieg geben darf. Der 1. FC Magdeburg verurteilt den kriegerischen Angriff auf die Ukraine. Wir stehen in unserer Haltung fest an der Seite der Menschen vor Ort."