Köln (SID) - Der SV Meppen kann für sein sechstes Jahr in Serie in der 3. Fußball-Liga planen: Die Emsländer haben am Montagabend im abschließenden Duell des 35. Spieltags mit einem 1:1 (1:0) bei Viktoria Köln den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Domstädter müssen dagegen mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang 17 weiter wachsam sein.

Lars Bünning sorgte erst in der 11. Spielminute per Seitfallzieher für die Führung der Gäste, die nach zehn sieglosen Partien wieder einmal einen Dreier bejubeln wollten. Kurz nach der Halbzeitpause (49.) unterlief dem Abwehrspieler dann aber ein Eigentor zum Ausgleich.

Den Gastgebern fehlte die Kreativität und Durchschlagskraft, um einen größeren Schritt in Richtung Ligaverbleib zu machen.