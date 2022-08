Meppen (SID) - Der SV Meppen hat in der 3. Fußball-Liga den zweiten Saisonsieg erzielt. Die Emsländer bezwangen am Sonntag im Heimspiel Waldhof Mannheim mit 6:2 (3:1).

Dominik Martinovic hatte die Kurpfälzer, die die erste Niederlage kassierten, in der ersten Minute in Führung geschossen. Ein Dreierpack von Samuel Abifade (23./38./60.) und ein Treffer von Ole Käuper (45.+3) sorgten für die Wende im Spiel. Waldhofs Baris Ekincier (84.) traf zum 2:4, Sascha Risch (90.+2) und Marius Kleinsorge (90.+3) stellten den Endstand her.