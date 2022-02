München/Saarbrücken - Der 1. FC Saarbrücken befindet sich in der 3. Liga mit 43 Punkten mitten im Rennen um den Aufstieg, musste am Samstag beim 0:1 gegen Viktoria Köln allerdings einen Rückschlag hinnehmen.

Die Heimniederlage gegen die Rheinländer sorgte bei einigen Fans des Tabellenvierten für so großen Ärger, dass sie sich nach Abpfiff zu einem Platzsturm entschlossen. Die Reaktion von Trainer Uwe Koschinat und Kapitän Manuel Zeitz ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

3. Liga: Koschinat kritisiert Saarbrücken-Anhänger

"Die Mannschaft jetzt so hier hinzustellen, als wären wir die absoluten Vollidioten und komplette Versager, finde ich komplett den falschen Weg. Wir sind im zweiten Jahr in der 3. Liga und ich glaube, es würde uns in Saarbrücken momentan ganz gut an Demut tun", positionierte sich Zeitz nach Spielende am Mikrofon von "Magenta TV".

In dieselbe Kerbe schlug auch Koschinat, der sich nach dem Schlusspfiff der Diskussion mit einem Fan an der Seitenlinie stellte. Nach einem kurzen Wortwechsel drehte sich der 50-Jährige sichtlich angefressen weg, winkte ab und machte seinem Ärger im Anschluss vor der Fernsehkamera Luft.

"Was mich immer massiv frustriert, ist, dass jedes Mal der Anschein erweckt wird, als ob wir wir kein leistungsbereiter Haufen wären. Wir sind in so vielen Spielen über unsere Grenze hinausgegangen mit der Hilfe der Fans. Da bin ich davon ausgegangen, dass hier eine Einigkeit entsteht", sandte der Coach eine deutliche Botschaft in Richtung der Anhänger.

