Freiburg (SID) - Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung in die Aufstiegszone verpasst. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kam zum Abschluss des 29. Spieltages nach drei Siegen in Serie bei der seit Jahresbeginn ungeschlagenen Reserve von Bundesligist SC Freiburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Die Saarländer liegen als Tabellensechster zwei Punkte hinter dem VfL Osnabrück auf dem Relegationsrang. Die nicht aufstiegsberechtigten Freiburger rangieren unverändert auf Platz zwei zwischen Spitzenreiter SV Elversberg und dem SV Wehen Wiesbaden auf den beiden Aufstiegsrängen.

Saarbrücken war schon nach 14 Minuten durch Marvin Cuni in Führung gegangen. In der Nachspielzeit allerdings entriss Vincent Vermeij (90.+1) den Gästen mit seinem späten Ausgleich noch den Sieg.