Berlin (SID) - Aufsteiger Viktoria Berlin hat in der 3. Fußball-Liga weiter seine weiße Weste und die Tabellenführung behauptet: Am 3. Spieltag gewann der Hauptstadtklub gegen den viermaligen deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 (2:0). Der FCK ist immer noch ohne Tor in der neuen Saison.

Björn Jopek (3.) erzielte das Führungstor für die Viktoria, Tolcay Cigerci (45.+2), Falcao (52.) und Erhan Yilmaz (84.) sorgten für den Endstand. Cigerci traf noch den Pfosten (63.).

Zuvor hatten die Berliner gegen Viktoria Köln (2:1) und bei Eintracht Braunschweig (4:0) gewonnen. Die Roten Teufel haben nur einen Zähler auf dem Konto, nachdem es zuletzt eine Niederlage beim SV Meppen (0:1) und ein torloses Remis gegen Braunschweig gegeben hatte. Die mitgereisten FCK-Fans pfiffen ihr Team in Berlin schon zur Halbzeitpause aus.