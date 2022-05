München - Die zweite Liga steht in dieser Saison was Spannung an der Tabellenspitze angeht im Mittelpunkt. Sechs Teams kämpfen zwei Spieltage vor Schluss noch um den Aufstieg in Deutschlands Eliteliga.

Doch auch in der 3. Liga ist noch (fast) alles offen. Zumindest vor diesem Spieltag. Denn nach Spieltag 37 könnte schon alles entschieden sein.

3. Liga: Tabelle durch Türkgücü noch nicht begradigt

Die Ausgangsposition vor dem vorletzten Spieltag ist klar: Der 1. FC Magdeburg thront mit 72 Punkten an der Spitze und steht bereits als Aufsteiger und Meister der 3. Liga fest.

Dahinter geht es eng zu: Eintracht Braunschweig sitzt auf Platz zwei mit 64 Punkten, der 1. FC Kaiserslautern gleich dahinter mit 63 Zählern. 1860 München hat noch Außenseiterchancen auf Platz vier mit 58 Punkten.

Allerdings haben die Lauterer durch den Rückzug von Türkgücü München ein Spiel mehr absolviert. Der Grund: Das Spiel gegen Türkgücü wäre Kaiserslauterns Saisonabschluss geworden. Abgesehen von Viktoria Berlin am Ende der Tabelle, die am Wochenende ihrerseits frei haben, und eben Lautern mit 35 Partien haben alle anderen Teams 34 Spiele.

Die Aufstiegsentscheidungen zur dritten Liga könnt ihr hier im Tabellenrechner durchsimulieren.

3. Liga: Lautern muss zwei Mal tatenlos zusehen, 1860 lauert

Für Braunschweig braucht es keine Rechenspiele. Weil Kaiserslautern am letzten Spieltag nicht punkten kann, reicht den Löwen ein Sieg beim SV Meppen (Samstag ab 14 Uhr LIVE im Ticker). Sollte es nur einer oder gar kein Punkt sein, müsste Braunschweig die Party verschieben. Lautern kann erst 24 Stunden später eingreifen.

Holt der FCK am Sonntag bei Viktoria Köln (ab 14 Uhr LIVE im Ticker) höchstens genau so viele Punkte wie der BTSV, sind sie auch aufgestiegen. Doch egal bei welchem Ausgang, Braunschweig hätte es dann am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Köln in der eigenen Hand.

Sicher ist die Relegation für den FCK jedoch auch noch nicht. In Köln müssen die Roten Teufel mindestens einen Punkt holen, um Platz drei zu sichern. Zwar könnte 1860 theoretisch mit zwei Kantersiegen noch die sechs Punkte und mit 13 Treffern schlechtere Tordifferenz aufholen, realistisch ist das bei den Gegnern namens Magdeburg und Borussia Dortmund II jedoch nicht.

Wer der Gegner von Dynamo Dresden in der Relegation um einen Platz in der 2. Liga wird, könnte sich also bereits am Wochenende entscheiden. Das Hinspiel bestreitet der Drittligist am 20. Mai (ab 19:30 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) zu Hause, das Rückspiel in Dresden steigt am 24. Mai.

