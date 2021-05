München - Sascha Mölders wird dem TSV 1860 München beim Aufstiegs-Showdown in der 3. Liga am Samstag beim FC Ingolstadt (13:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) zur Verfügung stehen.

Die Löwen teilten am Donnerstagnachmittag bei Twitter mit, dass der Stürmer nicht gesperrt wird.

Zuletzt hatte der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen Mölders wegen des Verdachts auf unsportliches Verhalten ermittelt. Der 36-Jährige hatte nach dem Punktspiel gegen die zweite Mannschaft von Bayern München (2:2) am Sonntag in einem TV-Interview seinen Gegenspieler Maximilian Welzmüller mit den Worten attackiert: "Nächstes Jahr seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko."

Mölders hatte eine Stellungnahme abgeben müssen, der Kontrollausschuss entschied daraufhin, Mölders nicht zu sperren.

Komplett ohne Folgen bleibt die "Spacko"-Aussage aber nicht, dafür muss er eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro zahlen.

Die Sechziger kämpfen am kommenden Samstag in Ingolstadt um einen Platz in der Aufstiegs-Relegation und müssen bei den Schanzern gewinnen, um Platz drei zu erreichen.

