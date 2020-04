München – Während die 1. und 2. Bundesliga die Zeichen auf eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen stehen, ist die 3. Liga in dieser Frage tief gespalten.

Die fünf bayerischen Drittligisten wollen die restlichen elf Spieltage der Saison mit Geisterspielen retten. Am Freitag brachten dagegen acht Drittligisten in einer gemeinsamen Erklärung einen anderen Vorschlag ins Spiel: Den Abbruch der kompletten Saison.

Der Hallesche FC, Waldhof Mannheim, der 1. FC Magdeburg, Preußen Münster, der Chemnitzer FC, die SG Sonnenhof Großaspach, der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena sprechen sich in dem Papier gegen Geisterspiele aus. Als Begründung nennen die Klubs unter anderem die Gefahr von Insolvenzen. "Sollten wir jedoch gezwungen sein, die noch ausstehenden Spiele als Geisterspiele austragen zu müssen, hätten wir bei vollen Kosten keinerlei Einnahmen aus dem Spielbetrieb. Zumal die Mittel aus den TV-Übertragungsrechten in der 3. Liga nur einen Bruchteil der 1. und 2. Bundesliga ausmachen und ohnehin nur noch eine geringe Rate der aktuellen Saison aussteht", heißt es in dem Papier.

Stattdessen plädieren die acht Teams für einen Saisonabbruch, bei dem die Vereine auf den derzeitigen Aufstiegsplätzen zwar aufsteigen, dafür die Klubs auf den vier Abstiegsplätzen dennoch die Klasse halten dürften. Die Tabellenführer der Regionalligen würden in dem Entwurf dennoch in die dann aufgestockte 3. Liga aufsteigen.

Klare Haltung des #FCC zur aktuellen Situation in der @3_liga. Jena und andere Clubs plädieren: "Spielbetrieb der 3. Liga in der laufenden Saison einstellen" ➡️ https://t.co/tcxBGCHhzg #FCC #3Liga pic.twitter.com/D1ne06D0l0 — FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) April 17, 2020

Jenas wilde Aufholjagd 2018/2019

Würde das Modell sich beim DFB durchsetzen, käme das für Carl Zeiss Jena dem zweiten Wunder binnen eines Jahres gleich: Vergangene Saison hatte Jena sieben Spieltage vor Schluss acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Mit einer furiosen Aufholjagd durch sechs Siege aus den letzten sieben Partien sicherten sich die Thüringer am letzten Spieltag gegen 1860 München doch noch den Klassenerhalt. Tausende Fans feierten damals ihre Helden im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Knapp ein Jahr später steht Jena nach 27 Spieltagen mit 16 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer erneut am Tabellenende. Lukas Kwasniok, als junger Trainer das Gesicht der Aufholjagd, trainiert inzwischen Regionalligist Saarbrücken. Sportlich dürfte die Saison selbst für die Comeback-Kids des vergangenen Jahres nicht mehr zu kitten sein. Der Klassenerhalt am Grünen Tisch wäre wohl die letzte realistische Chance für den dreimaligen DDR-Meister.

Auch andere Teams wären Profiteure vom Abbruch

Auch die anderen sieben beteiligten Vereine würden von der Entscheidung profitieren: Mannheim wäre als derzeitiger Tabellenzweiter direkt aufgestiegen. Zwickau, Münster und Großaspach – derzeit ebenso wie Jena auf Abstiegsplätzen – hätten doch noch die Klasse gehalten. Mit Halle, Magdeburg und Chemnitz stecken auch die drei anderen involvierten Klubs tief im Abstiegskampf, könnten mit der Aufstockung aber sicher für die 3. Liga auch in der kommenden Saison planen.

Von den bayerischen Teams, die sich für die Saisonfortsetzung aussprachen, können sich mit Ingolstadt (Platz 5), 1860 München (Platz 6) und Würzburg (Platz 10) dagegen noch drei Teams berechtigte Hoffnungen im Aufstiegsrennen machen. Für sie wäre ein Saisonabbruch eine verpasste sportliche Chance. Unterhaching steht als derzeitiger Dritter auf einem Relegationsplatz.

Eine Entscheidung über die Zukunft der 3. Liga, in der bis zum 30. April der Ball ruht, fällt der DFB-Ausschuss 3. Liga in den nächsten Wochen in Abstimmung mit den Klubs.

