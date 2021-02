München – Rückwerbung auf Fußball-Trikots war bislang nur den Klubs der Bundesliga sowie der zweiten Liga vorbehalten. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie der DFB am Freitag bekannt gab, dürfen auch alle Vereine der Dritten Liga ab der Saison 2021/22 die Trikotrückseite als Werbefläche nutzen.

"Die Entscheidung folgt dem ausdrücklichen Wunsch der Klubs", teilte der Verband in einem offiziellen Statement mit. Allerdings gibt es dabei klare Vorgaben.

So muss die Rückenwerbung mit einem Mindestabstand von zwei Zentimetern unterhalb der Spielernummer platziert werden. Sie muss freigestellt und ohne Hintergrund auf das Trikot angebracht werden. Die Farbe muss identisch mit der Rückennummer sowie des Spielernamens sein. Insgesamt ist eine Größe von maximal 200 Quadratzentimetern und eine Höhe von 7,5 Zentimetern gestattet.

Der DFB-Spielausschuss hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, für die #3Liga eine Werbefläche auf der Trikotrückseite zuzulassen. Die Entscheidung folgt dem ausdrücklichen Wunsch der Klubs und tritt mit Beginn der Saison 2021/2022 in Kraft. 👉 https://t.co/DVTjAGxvYH pic.twitter.com/4EaUGHNLWz — 3. Liga (@3_liga) February 12, 2021

"Guter Kompromiss"

Tom Eilers, der Vorsitzende des Ausschusses 3. Liga, freute sich über einen "guten Kompromiss". "Wir wissen um die Bedeutung des Trikots und vor allem der Vereinsfarben für Fans. Diesen Aspekt haben wir im Ausschuss 3. Liga ausführlich diskutiert. Es war unsere Aufgabe, die wirtschaftlichen Interessen der Klubs und fankulturelle Interessen in die Meinungsbildung einzubeziehen und bestenfalls in Einklang zu bringen. Am Ende haben wir uns für eine Erlaubnis der Rückenwerbung ausgesprochen, aber gleichzeitig einen engen Rahmen gesteckt, wie diese aussehen darf. Das Umsetzungsdesign ist so gewählt, dass ein Rückenpartner das Gesamtbild nicht stört."

Wie und ob die Werbefläche genutzt wird, entscheidet jeder Klub unabhängig. Die Vermarktung erfolgt dementsprechend nicht über den DFB sondern dezentral.

