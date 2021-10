Saarbrücken (SID) - Wegen eines Eigentores in der Schlussphase hat der 1. FC Saarbrücken in der 3. Fußball-Liga den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Pius Krätschmer traf in der 85. Minute ins eigene Netz, deshalb gelang nur ein 2:2 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig.

Adriano Grimaldi (36.) und Luca Kerber (60.) hatten die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Zunächst glich Lion Lauberbach (57.) aus, dann Krätschmer mit seinem Eigentor. Beide Klubs haben 17 Punkte auf dem Konto.