Frankfurt am Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Teammanager Florian Dick vom 1. FC Kaiserslautern wegen "eines unsportlichen Verhaltens" mit einem Innenraumverbot für das nächste Drittligaspiel belegt. Dick hatte sich in der Partie gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Samstag unsportlich gegenüber den Schiedsrichtern verhalten und war mit der Roten Karte aus dem Innenraum verwiesen worden. Das Urteil ist rechtskräftig.