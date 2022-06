Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit seinem Nachwuchstorhüter Jonas Kersken bis 2025 verlängert und leiht den 21-Jährigen in die 3. Liga aus. Kersken werde in der kommenden Saison für den SV Meppen spielen, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. In den vergangenen Jahren war er zumeist in der U23 der Borussia in der Regionalliga aufgelaufen.