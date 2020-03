Rostock - Zuschauer des Spiels zwischen den Drittligisten Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig am Montagabend (19.00 Uhr) müssen sich im Zuge der Coronavirus-Vorsorge an Auflagen des Gesundheitsamts halten. Alle Zuschauer wurden verpflichtet, an den Eingängen die Hände zu desinfizieren. Der Klub will dafür ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen und die Desinfektion über den Ordnungsdienst gewährleisten.

Über entsprechende Verhaltenshinweisen soll zudem durch den Stadionsprecher, über Aushänge im gesamten Stadion sowie auf der Homepage der Rostocker informiert werden.

