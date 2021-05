München - Hansa Rostock kehrt nach neun Jahren zurück in die 2. Bundesliga! Der Traditionsklub von der Ostseeküste zitterte sich mit einem 1:1 gegen den VfB Lübeck am letzten Spieltag auf den zweiten Platz und steht damit neben Dynamo Dresden als zweiter Aufsteiger der 3. Liga fest. ran.de zeigt fünf Faktoren für den Aufstieg des Traditionsklubs.

Die Hammer-Rückrunde

42 Punkte in 19 Rückrundenspielen Gerade mal eine Niederlage in 19 Rückrundenspielen. Die Rückrunde gehörte den Rostockern. Nach der Hinrunde war Hansa mit da noch 29 Punkten nur Tabellensechster. Der Rückstand auf Rang drei betrug vier Zähler. Als Konkurrenten wie 1860 München oder Ingolstadt in der zweiten Saisonhälfte ins Straucheln kamen, war Hansa zur Stelle.

Minimalisten mit stabiler Abwehr

Mit 52 Toren in 38 Spielen war die Offensive der Rostocker solide, aber nicht atemberaubend. Mit zwölf Toren ist Top-Torjäger John Verhoek weit weg von Ligaprimus Sascha Mölders (22 Tore). Außergewöhnlich stark war hingegen die Defensive: Mit nur 33 Gegentoren stellt Rostock hinter Spitzenreiter Dresden (29 Gegentore) die zweitbeste Abwehr der Liga. Die Folge: Hansa punktete mit Minimalismus, gewann 13 Spiele mit nur einem Tor Unterschied. So hatte 1860 München am Ende eine um 15 Tore bessere Tordifferenz, ging im Aufstiegsrennen aber dennoch leer aus.

Der Aufstiegstrainer: Jens Härtel

Seit seinem Amtsantritt im Januar 2019 steht Trainer Jens Härtel für Erfolg: Kein Trainer der letzten 30 Jahre kommt an den eindrucksvollen Punkteschnitt Härtels von 1,78 Zählern pro Spiel heran. Dass der 51-Jährige 3. Liga kann, bewies er schon vor seinem Engagement in Rostock: Härtel stieg bereits 2017/18 mit Magdeburg in die 2. Liga auf.

Die Neuzugänge stachen

Der FC Hansa hat vergangenen Sommer, aber vor allem auch in der Winterpause geschickt eingekauft. Vor der Saison kam mit Jan Löhmannsröben ein alter Härtel-Zögling, der mit seiner Erfahrung schnell zum Schlüsselspieler wurde. Bentley Baxter Bahn, der aus Halle kam, war eine Verstärkung für die Offensive und schoss Hansa mit seinem Elfmeter zum 1:1 gegen Lübeck in Richtung Aufstieg. Dazu kamen im Winter mit Philip Türpitz, Simon Rhein, Tobias Schwede und Lion Lauterbach Spieler mit Zweitligaerfahrung, die sich schnell zu Verstärkungen entwickelt haben.

Alte Helden in führenden Positionen

Die Bundesliga-Zeiten von Hansa Rostock sind lange her. Dennoch weht in diesen Zeiten ein Hauch alter Zeiten im Ostseestadion: Mit Martin Pieckenhagen als Sportvorstand und Stefan Beinlich als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums sind zwei einstige Leistungsträger der ganz großen Zeiten der Kogge wieder mit am Steuerrad.

