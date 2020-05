Kaiserslautern (SID) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat nur einen Tag nach der Rückkehr ins Mannschaftstraining den ersten Langzeitverletzten zu beklagen. Wie die Pfälzer mitteilten, erlitt Innenverteidiger Lukas Gottwalt eine Fraktur im Sprunggelenk und wird monatelang ausfallen. Der 22-Jährige zog sich die Verletzung ohne Fremdeinwirkung bei der Übungseinheit am Sonntag zu und muss in den kommenden Tagen operiert werden. Gottwalt kam in dieser Spielzeit zu vier Einsätzen in der 3. Liga.