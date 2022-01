Kaiserslautern (SID) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss in nächster Zeit auf seinen Kapitän Jean Zimmer verzichten. Der 28-Jährige werde zur Abklärung und Therapie einer gutartigen Darmerkrankung in den kommenden Tagen stationär im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern behandelt, teilte der Traditionsverein am Donnerstag mit.