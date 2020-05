Berlin (SID) - Fußball-Drittligist Carl Zeiss Jena könnte bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs nicht zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "In Jena ist kein Gruppen- oder gar Mannschaftstraining möglich. Aktuell wäre nur erlaubt, maximal zu zweit zu arbeiten. Von einem Spielbetrieb mal ganz abgesehen", teilte Pressesprecher Andreas Trautmann dem SID auf Nachfrage mit.

Zuvor hatte die "Ostthüringer Zeitung" berichtet, dass die Stadt Jena eine Ausnahmegenehmigung für den Klub ablehne, man werde in Zeiten der Coronapandemie davon auch in absehbarer Zeit nicht abweichen. In Thüringen sind Mannschaftstraining und Wettkämpfe bis vorerst 25. Mai verboten.

Das DFB-Präsidium entscheidet am Montagnachmittag über eine Saisonfortsetzung ab dem 26. Mai, der Fahrplan soll den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining bis spätestens 15. Mai beinhalten.