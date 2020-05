Köln (SID) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat seinen bisherigen Co-Trainer Danny König für die verbleibenden Spiele der Saison freigestellt. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, übernimmt Robin Lenk das Amt an der Seite von Trainer Joe Enochs. Man wolle für den Restart "einen neuen Impuls setzen", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth. Der abstiegsbedrohte FSV spielt am Samstag gegen Hansa Rostock (14 Uhr).