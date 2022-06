München - Es ist schon ein Kunststück, als Meister und Verlierer gleichzeitig auf dem Platz zu stehen. Doch als Christian Beck, Stürmer des BFC Dynamo, im Interview mit "Magenta Sport" Rede und Antwort stand, war er genau das.

Er wurde mit dem BFC Dynamo Meister in der Regionalliga Nordost, geht aber wegen der Aufstiegsregelung nach dem Aus in den Playoffs gegen den Meister der Regionalliga Nord, den VfB Oldenburg, als Verlierer vom Platz.

"Es spielt keine Rolle, ob Oldenburg oder wir aufgestiegen wären, diese Regel ist einfach eine Vollkatastrophe", sagte Beck: "Das passiert nur, weil darüber Menschen entscheiden, die keine Ahnung vom Fußball haben."

Der Fußball ist nicht fair, das ist klar. Aber er sollte nie absichtlich unfair sein. Zur Erinnerung: Vier der fünf Regionalligameister steigen in die dritte Liga auf. Als mitgliedsstärkste Verbände stellen nur der Westen und der Südwesten einen direkten Aufsteiger.

Ein weiterer Startplatz in der 3. Liga geht (jährlich wechselnd) an den Meister in Nord, Nordost oder Bayern. Die übrigen beiden Ligen ermitteln per Relegation den verbliebenden Aufstiegsplatz - das waren in diesem Jahr Nord und Nordost.

Aufstieg 3. Liga: Regelung sorgt seit Jahren für Unmut

Seit Jahren sorgt die Regelung für Unmut bei Spielern, Teams und Fans. Seit Jahren überschlagen sich Betroffene mit Superlativen der Ablehnung. Kein Wunder, denn wer sich in den umkämpften vierten Ligen dieses Landes in bis zu 38 Partien gegen die Konkurrenz durchsetzen und den Meistertitel in der Hand halten kann, der sollte nicht noch um den Aufstieg zittern müssen.

"Das ist die Frechheit hoch zehn, dass der Meister nicht aufsteigt", meckerte Oldenburg-Trainer Dario Fossi bereits vor den entscheidenden Duellen mit dem BFC Dynamo - und das inmitten einer Meisterfeier.

Was tun?

Nun ist es immer leicht, bei Problemen einfach draufzuhauen, ohne sich über mögliche Änderungen Gedanken zu machen. Würde die Aufsteiger-Zahl auf fünf erhöht werden, so würden auch fünf Vereine aus der dritten Liga absteigen müssen, eine ganze Menge, vielleicht sogar zu viele.

Eine Reduzierung der Regionalligen von fünf auf vier wurde ebenfalls in der Vergangenheit immer wieder diskutiert, aber letztlich von den Regionalliga-Verbänden selbst abgelehnt.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Aufstiegsrunde in einer Art Mini-Liga, in der die fünf Meister gegeneinander spielen und die vier "Besten" aufsteigen - nicht ideal, aber vielleicht etwas fairer.

BFC Dynamo: Gewinnende Verlierer

Fakt ist, dass der BFC Dynamo als der beste Verlierer aus dieser Regionalliga-Saison geht. Einer Regionalliga-Saison, in der das Team in 38 Spielen Schweiß, Blut und Tränen ließ, um am Ende mit 82 Zählern am Platz an der Sonne zu stehen.

Und wer weiß, ob ein Christian Beck nochmal Torschützenkönig werden kann? Wer weiß, ob die Abwehr nochmal in 16 Spielen die Null hinten halten kann? Wer weiß, ob Erfolgs-Trainer Christian Benbennek nochmal die Mannschaft an die Spitze führen kann?

Eine Regionalliga-Saison ist lang und unberechenbar, es gibt hier keine Garantien. Und wer am Ende die Meisterschale in die Luft recken kann, der sollte dafür auch mit dem Aufstieg belohnt werden.

